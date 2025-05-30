ひかり味噌は5月30日から6月1日まで全国の「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」などイオングループ19社約6200店舗で開催される「えらぼう。未来につながる今を」フェアに参画し、オーガニックのみそや即席みそ汁、アップサイクル企画商品などサステナブルな商品を提案する。同フェアは、イオングループがより多くの人に環境に配慮した買い物を意識してもらいたいとの思いから環境配慮型商品、環境をテーマとした商品や