RIIZEが初のフルアルバム『ODYSSEY』で好調な成績を収めている。【写真】ウォンビン、赤髪＆がっしり二の腕に悶絶5月19日にリリースされたRIIZEの1stフルアルバム『ODYSSEY』は、発売からわずか1週間で180万枚に迫る売上を記録し、3作連続でミリオンセラーを達成した。さらに、韓国のCircle週間チャートで3冠を獲得したほか、HANTEOチャートとHottracks週間アルバムチャートでも1位を記録。日本のBillboard JAPANダウンロードアル