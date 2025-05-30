女優の吉田羊が30日、自身のインスタグラムを更新。俳優のリリー・フランキー（61）とのカンヌ国際映画祭のオフショットを公開した。「カンヌ番外編」と書き出した吉田は、ともに黒縁眼鏡をかけたリリー・フランキーとレッドカーペットで仲良く笑い合う写真を投稿。「映画『#8番出口』プレミアにて、リリーさんとの謎写真」と説明した。「深夜24・30からのスクリーニングにも関わらず2300人キャパの客席は満席。期待と高揚感