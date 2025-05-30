◇ミズノオープン第２日（３０日、岡山・ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ＝７４６１ヤード、パー７２）日本ゴルフ界の「名家」宮里３人きょうだいの次男、宮里優作（大和ハウス工業）は６バーディー、２ボギーの通算８アンダーで暫定４位タイにつけた。１３位タイでスタートし、最初の１０番でバーディーを奪うと、１１番も３メートルを沈めた。１８番パー５の３打目は、バックスピンでピン右横に止めてバーディー。「性格が出ちゃいまし