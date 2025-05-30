アジア株香港大幅反落、米中協議「やや行き詰まり」ベッセント発言が市場を不安にさせる 東京時間14:00現在 香港ハンセン指数 23221.09（-352.29-1.51%） 中国上海総合指数 3353.07（-10.38-0.31%） 台湾加権指数 21347.30（-10.42-0.05%） 韓国総合株価指数 2694.29（-26.35-0.97%） 豪ＡＳＸ２００指数 8417.30（+7.50+0.09%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81478.75（-154.27-0.19