ドル円は143円台後半推移、午後は落ち着いた動き＝東京為替 午前中は一時ドル売り円買いが目立ったが、143円44銭まで下げた後、少し戻して午後は落ち着いた動き。週末越しのポジション維持に慎重で、やや様子見。 USDJPY 143.87