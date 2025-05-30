東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 東京消費者物価指数（5月）08:30 結果3.4% 予想3.4%前回3.4%（3.5%から修正）（前年比） 結果3.6% 予想3.5%前回3.4%（生鮮食料品除くコア・前年比) 結果3.3% 予想3.2%前回3.1%（生鮮食料品エネルギー除くコアコア・前年比) 【豪州】 小売売上高（4月）10:30 結果-0.1% 予想0.3%前回0.3%（前月比) ※要人発