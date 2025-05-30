秋篠宮ご夫妻の長女・小室眞子さん（33）がアメリカで第1子を出産していたことが明らかになりました。眞子さんは、2021年10月に大学時代の同級生、小室圭さんと結婚して皇室を離れ、アメリカのニューヨークで生活しています。秋篠宮ご一家の側近トップの吉田尚正・皇嗣職大夫はきょうの定例会見で、眞子さんが第1子を出産したことを明らかにしました。公表した理由について、吉田大夫は「皇室を離れた方であり、静かにお過ごしいた