【第8話-2】 5月30日 公開 【拡大画像へ】 竹書房は5月30日、「異世界ぼっちクエスト～隠密スキルで無双もハーレムも思うまま！…なはず～」の第8話-2「ぼっちが添い寝に誘われたら」をWebコミックガンマぷらすに無料公開した。 本作はたなまん氏による異世界コメディマンガ。コミュ力ゼロの“自称・非ぼっち”山田独人（ヤマダヒロト）は、修学旅行の班決めの最中に異世