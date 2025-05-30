NHLプレーオフ、西カンファレンス決勝第5戦のスターズ戦でゴールを喜ぶオイラーズの選手たち＝29日、ダラス（AP＝共同）北米プロアイスホッケーNHLの王者を決めるスタンリー・カップ決勝（7回戦制）のカードが29日に決まり、3季連続で東カンファレンスを勝ち上がったパンサーズと西を制したオイラーズが対戦する。2季連続で同じ顔合わせとなった。同決勝は6月4日にオイラーズの本拠地エドモントンで開幕する。昨季はパンサーズ