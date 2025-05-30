違法なオンラインカジノの規制強化策が盛り込まれたギャンブル等依存症対策基本法改正案は３０日午後、衆院内閣委員会で審議入りし、全会一致で可決される見通しだ。法案は今国会中の成立が確実な情勢となっている。改正案は、カジノサイトの開設や運営を禁止することを柱としており、ＳＮＳなどでカジノサイトに誘導する行為も禁じる。現在は「抜け穴」とされるこれらの行為を違法化し、警察などから要請を受けた情報通信事業