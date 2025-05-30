■7人揃って『ラヴィット！』に出演したAmBitious（アンビシャス） 【画像】AmBitious（アンビシャス）7人の『ラヴィット！』オフショット／【動画】テンション高く全国ホールツアー開催を報告 STARTO ENTERTAINMENTの関西ジュニア内の7人組グループ・AmBitious（アンビシャス）が、5月30日の『ラヴィット！』（TBS系）に出演した。 7人は人を見かけで判断するカードゲーム「偏見プロフィー