【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■新しい学校のリーダーズ、NMB48、Da-iCE、いきものがかり、SHISHAMO、Ms.OOJAらが出演! DREAMS COME TRUEが、8月2日・3日に大阪・万博記念公園もみじ川芝生広場にて『大阪・関西万博開催記念「ドリカムと夏祭り2025」“ここからだ!” in 万博記念公園』を開催することが決定した。 DREAMS COME TRUEは、これまでも『中之島にぎわいの森プロジェクト』とのコラボレ}