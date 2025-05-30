3児の母で元アナウンサーの中村江里子（56）が29日、自身のインスタグラムを更新。美脚まぶしい超ミニワンピース姿の私服コーデを披露した。【動画】「長〜いお脚」「スタイル抜群」“超ミニ”ワンピで美脚まぶしい中村江里子フランス・パリを生活拠点にしている中村。この日は「5ヶ月ぶりに南仏の家に」やって来たことを伝えた。投稿では「緑や花が美しく気持ち良くという訳で、こちらが私の南仏ファッションです!!」と涼し