Renee Hickman[２９日 ロイター] - 子どもの健康に関する米政府のリポートが結論を裏付けるために存在しない科学的研究を引用していたことが、メディア報道と一部執筆者らの発言で明らかになった。リポートは、ケネディ厚生長官が率いる「ＭＡＨＡ（ＭａｋｅＡｍｅｒｉｃａＨｅａｌｔｈｙＡｇａｉｎ＝米国を再び健康に）」委員会が作成し、先週公表された。加工食品、化学物質、ストレス、薬やワクチンの過剰処方が米国