あなたの周りに、困った友人はいますか？友人だからつい飲み込んでしまうけど、本当は消化しきれないモヤモヤを感じる…そんな人がいるかもしれません。もちろん、友だちだからといって何をしても許されるわけではありませんよね。今回ご紹介する人間まおさんの作品は、遅刻癖のある友人にまつわるエピソード。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『毎回遅刻して