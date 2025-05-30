◆米マイナータコマ―ソルトレーク（２９日、米ワシントン州タコマ＝チェニースタジアム）マリナーズ傘下３Ａタコマの藤浪晋太郎投手が２９日（日本時間３０日）、本拠のソルトレーク戦で１―２の６回に３番手で登板。３者凡退に抑えるとともに最速１００・４マイル（約約１６１・５キロ）の速球をマークした。４試合連続無失点で防御率は７・３６となった。藤浪が完全によみがえった。１点ビハインドでマウンドに上がると先