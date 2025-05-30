宮内庁は３０日、秋篠宮ご夫妻の長女・小室眞子さん（３３）が第１子を出産したと発表した。ご夫妻は初孫の誕生を喜び、眞子さんと家族の幸せを願われているという。秋篠宮家をお支えする宮内庁皇嗣職トップの吉田尚正皇嗣職大夫が、３０日午後の定例記者会見で明らかにした。眞子さんは結婚で皇室を離れており、静かな環境で過ごしてほしいとの思いから公表は控えていたが、一部メディアで報じられたため、発表したという。性