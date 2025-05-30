¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¸µAKB48¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤ò»Ð¤Ë»ý¤Ä½÷Í¥¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÈÄÌîÀ®Èþ(29)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Ó¥­¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö½µ´©¥Ý¥¹¥ÈÈ¯ÇäÃæ¤Ê¤Î¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£6·î6Æü¤«¤é¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤âÈ¯Çä¤À¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö½µ´©¥Ý¥¹¥È¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ø¤Î·ÇºÜ¤Ê¤É¤ò¹ðÃÎ¡£¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ó¥­¥Ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Èþ¤·¤¤È©¤ò¤­¤é¤á¤«¤»¡¢Ë­¤«¤Ê¶»¤ä°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤¿È´·²¤Î¥¹