Ä¹ÃË¤È¤Î³¤ÊÕ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¼Ì¿¿»£¤ê¤¿¤¤¡×Æ´¤ì¤ÎÀ¼¤â¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎRIKACO¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇµÓËÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ19Ç¯¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÂ©»Ò¤Ã¤Æ¤Î¤Ï·ì¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Ê¡Á¤½¤³¤ÏÃ¯¤Ë¤âÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡ÁÂ©»Ò¤ò2¿Í¼ø¤«¤Ã¤¿»ä¤Ï¹¬¤»¤â¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»£±Æ¤ÇË¬¤ì¤¿³¤¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÄ¹ÃË¡¦ÅÏÉô¼ùÌé¤ÈÂç¤­¤Ê¸ý¤ò¤¢¤±¤Æ¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤ëRIKACO¤Î¿Æ»Ò¥·