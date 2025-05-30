秋篠宮家の長女で、現在はアメリカで暮らす小室眞子さんが第一子を出産していたことを、きょう宮内庁が明らかにしました。【写真を見る】【速報】小室眞子さんが第一子出産「秋篠宮ご一家はお喜び」 小室圭さんと渡米して約3年半…帰国しないまま宮内庁がきょう明らかにしたのは、小室眞子さんの第一子出産。秋篠宮家の側近トップの皇嗣職大夫は「皇室を離れた方で静かな環境でお過ごしになっていただきたいと思っていたとこ