第１１管区海上保安本部によると、２８日午後０時半頃、沖縄県・宮古島から南東５２６キロの沖合を航行していた中国海洋調査船「科学」（４７１１総トン）側から、「乗組員１人が作業中に右手親指を切断する重傷を負った」と救助要請があった。これを受け、宮古島海上保安部の巡視船「しぎら」が出動。２９日午後０時４０分頃、沖縄本島から南６６キロの海上で中国籍の男性（４３）を救助し、那覇港で那覇市消防局の救急隊に引