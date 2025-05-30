タレントの堀ちえみが29日に自身のアメブロを更新。「腰椎すべり症・狭窄症」の定期診察を受けたことについてつづった。【映像】堀ちえみ（58）、ファンとめぐる豪華客船の旅へ堀は「整形外科の診察」というタイトルでブログを更新。「本日は大学病院で、腰椎すべり症・狭窄症の定期的診察でした」と報告した。続けて、「前回の受診からお薬の飲み合わせが良く、効果が出てきて、前のような歩けないほどの、痛みや痺れなどが