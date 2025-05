アメリカが開発する次期スーパーコンピューター「Doudna(ダウドナ)」に、DELLの液冷サーバー技術とNVIDIAの次世代GPUアーキテクチャ「Vera Rubin」が採用されることが発表されました。ダウドナは2026年の立ち上げが予定されており、さまざまな科学分野に活用されることが期待されています。DOE Announces New Supercomputer Powered by Dell and NVIDIA to Speed Scientific Discovery - Berkeley Lab News Centerhttps://newscent