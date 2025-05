■『THE_i -what is Number_i-』はPrime Videoで6月27日から配信 【動画】Number_iの長期密着ドキュメンタリーティザー Number_i公式X(旧Twitter)で、ドキュメンタリー作品『THE_i -what is Number_i-』のティザームービーの公開が告知された。 Number_iの活動におよそ1年間密着したドキュメンタリー作品『THE_i -what is Number_i-』は、6月27日からPrime Videoにて全4話独占配信