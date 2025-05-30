£²£³Æü¡¢Àç¶­¥É¥ê¥¢¥ó±à¤Ç¥É¥ê¥¢¥ó¤Î²Ì¼Â¤ÎÀ¸°é¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£¡ÊÊÝÄâ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿³÷¶Ç°°¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò³¤¸ý5·î30Æü¡ÛÃæ¹ñ³¤Æî¾ÊÊÝÄâ¥ê¡¼Â²¥ß¥ã¥ªÂ²¼«¼£¸©¤Ç¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÃÏ°è¤ÎÆÃÀ­¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥É¥ê¥¢¥ó¤ÎºÏÇÝ¤ÈÉÊ¼ï¤ÎÆ³Æþ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯Ëö»þÅÀ¤ÇºÏÇÝÌÌÀÑ¤Ï1Ëü¥à¡¼¡ÊÌó670¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡Ë¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¥É¥ê¥¢¥ó»º¶È¤ÎµÞÂ®¤ÊÈ¯Å¸¤ÏÃÏ°è¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÈÇÀÂ¼¿¶¶½¤Î¿·¤¿¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²£´Æü¡¢Í¥´úß¯Ô³¥É¥ê¥¢¥óÀ¸ÂÖ»º¶È¥Ñ¡¼¥¯¤Ç