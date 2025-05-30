天皇陛下は30日、ラオスの国家主席と懇談されました。愛子さま初めての外国公式訪問の話題も出たということです。天皇陛下は、30日午前、国際会議出席のため来日中のラオスのトンルン国家主席と、およそ25分間懇談されました。陛下が「今年は日本とラオスの外交関係樹立70周年という記念すべき年で、両国の友好関係が進展していることをうれしく思います」と話されると、国家主席から、政府間で両国関係を包括的戦略的パートナーシ