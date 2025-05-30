¹­Åç¤Ï30Æü¡¢¹­Åç»ÔÆî¶è¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Çº£Ç¯2²óÌÜ¤Î¥¹¥«¥¦¥È²ñµÄ¤ò³«¤­¡¢º£½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤ò135¿Í¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¡£ÆâÌõ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÄÂ¼·Ã¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¤Ï¡ÖÅê¼ê8³ä¡¢Ìî¼ê2³ä¤°¤é¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¾å°Ì»ØÌ¾¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ëÁÏ²ÁÂç¡¦Î©ÀÐÀµ¹­ÆâÌî¼ê¡¢·òÂç¹âºê¡¦ÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¤éÌó15Áª¼ê¤ò±ÇÁü¤Ç³ÎÇ§¡£Æ±ÉôÄ¹¤Ï¡Ö½çÎó¤Ï¤Ä¤±¤º¤Ë¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£º£Æü¤Î¤È¤³¤í¤Ç¸À¤¦¤È¡¢Â¨ÀïÎÏ¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤«¡¢¹â¹»À¸¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤«¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÏÃ¤òÆÍ¤­µÍ