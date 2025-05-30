Ãøºî¸¢Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯µöÂú¤òÆÀ¤º¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¿·Ê¹µ­»ö¤Ê¤É¤ò¼ÒÆâ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¶¦Í­¤·¡¢¼Ò°÷¤Ë±ÜÍ÷¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤¬ÅÔÆâ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãøºî¸¢Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë¡¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÅìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡Ö¥¸¥§¥¤¡¦¥¦¥£¥ë¡¦¥¨¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÎÃËÀ­¼ÒÄ¹¡Ê60¡Ë¡¢ÃËÀ­¼Ò°÷¡Ê43¡Ë¤Î2¿Í¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¸¥§¥¤¡¦¥¦¥£¥ë¡¦¥¨¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï2023Ç¯5·î¤«¤é20