B2Í¥¾¡¤ò¾þ¤êÍè¥·ー¥º¥ó¤«¤éÈá´ê¤ÎB1¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¥¢¥ë¥Æ¥£ー¥êÀéÍÕ¤Ï5·î29Æü¡¢ÄáÅÄÈþÍ¦»Î¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤òÈ¯É½¡£Æ±Áª¼ê¤ÏÆ±ÆüÉÕ¤Ç¼«Í³¸ò¾ÄÁª¼ê¥ê¥¹¥È¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¤¿¡£ Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¤Ç¸½ºß28ºÐ¤ÎÄáÅÄ¤Ï¡¢201¥»¥ó¥Á110¥­¥í¤Î¥Ñ¥ïー¥Õ¥©¥ïー¥É·ó¥»¥ó¥¿ー¡£Åì³¤Âç³ØºßÀÒÃæ¤Î2019Ç¯1·î¤ËµþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆB¥êー¥°¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢»³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥º¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò