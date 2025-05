Mirosoftは携帯型ゲーム機開発に大規模な投資を行っていますが、直近で、Windows 11のゲーム性能向上に集中するよう方針転換したと、ニュースサイト・Windows Centralが報じています。EXCLUSIVE: Xbox's handheld has been sidelined, but the Xbox Series X "2" is safe | Windows Centralhttps://www.windowscentral.com/gaming/xbox/exclusive-xboxs-handheld-pembrooke-has-been-sidelined-for-now-as-microsoft-doubles-down-