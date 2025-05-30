Mirosoft¤Ï·ÈÂÓ·¿¥²¡¼¥àµ¡³«È¯¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¾¶á¤Ç¡¢Windows 11¤Î¥²¡¼¥àÀ­Ç½¸þ¾å¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤è¤¦Êý¿ËÅ¾´¹¤·¤¿¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡¦Windows Central¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£EXCLUSIVE: Xbox's handheld has been sidelined, but the Xbox Series X "2" is safe | Windows Centralhttps://www.windowscentral.com/gaming/xbox/exclusive-xboxs-handheld-pembrooke-has-been-sidelined-for-now-as-microsoft-doubles-down-