¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥Ë¡¼¡á£µÆü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯/Dimitrios Kambouris/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¥æ¡¼¥Õ¥©¥ê¥¢¡¿£Å£Õ£Ð£È£Ï£Ò£É£Á¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥Ë¡¼¤¬¡¢ÀÐ¤±¤ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥Á¡×¤ÈºÆ¤ÓÄó·È¤·¡¢¥¹¥¦¥£¡¼¥Ë¡¼¤ÎÍáÁå¤Î»Ä¤êÅò¤òÃíÆþ¤·¤¿¸ÂÄêÀÐ¤±¤ó¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥¹¥¦¥£¡¼¥Ë¡¼¤¬£²£¹Æü¤Ë½ñ¤­¹þ¤ó¤À¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥·¥É¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ð¥¹¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ö¥ê¥¹¡×ÀÐ¤±¤ó¤ÏÍè·îÈ¯Çä¤µ