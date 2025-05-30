ZEROBASEONE¡Ê¥¼¥í¥Ùー¥¹¥ï¥ó¡Ë¤ÎSUNG HAN BIN¡Ê¥½¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¡Ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î»¨»ï¡ØAllure Magazine Korea¡Ù¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥Ðー¡õ¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£Æ±»ï¤Î¸ø¼°Instagram¤Ë¤Ï¡¢Â³¡¹¤ÈÎï¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¡ÊZEROBASEONE¡Ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥Ðー¡õ¥°¥é¥Ó¥¢①～⑥¡¿¡ÚÆ°²è¡Û²Æ¤Îµ¤ÇÛÉº¤¦Í½¹ð¥àー¥Óー ¢£¹á¿å¤Î¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»