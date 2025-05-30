楽天は30日、楽天モバイルパークで6月13日に行う阪神戦に、卓球日本代表の張本美和（木下グループ）が来場し、サンリオの人気キャラクター、クロミとセレモニアルピッチを実施すると発表した。 ■昨夏のパリ五輪で銀メダル獲得 張本美は宮城県仙台市の出身で、昨夏のパリ五輪に初出場し団体戦で銀メダルを獲得。今年の1月には株式会社サンリオとスポンサー契約を締結した。今回自身の“推し”であるク