¥¿¥ì¥ó¥ÈÅÚÅÄ¹¸Ç·¡Ê52¡Ë¤¬29ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¡ÊÌÚÍË¸á¸å11»þ15Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸µ±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¤ÎµÜÇ÷ÇîÇ·¤ÈYouTube¤ò»£±Æ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¸Ä¿Í»öÌ³½ê·Ý¿Í¡×¡£ÂÀÅÄ¥×¥í½êÂ°¤ÎÅÚÅÄ¤Ï·Ö¸¶Å°¤ÎÎÙ¤Ç¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ç³èÆ°¤¹¤ë·Ý¿Í¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¤ÇÅÚÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¸½¾ìÍè¤ëÁ°¤Î»Å»ö¤¬µÜÇ÷¤µ¤ó¤ÎYouTube¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ÇµÜÇ÷¤µ¤ó¤Ë¤³¤ì¤«¤é¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£º£Æü¤Í¡¢¸Ä¿Í»ö