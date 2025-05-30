³ÚÅ·¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¤È³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç20～50¡ó¤Î³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï6·î1Æü～6·î30Æü¡£ ´ü´ÖÃæ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡×ÍøÍÑ»þ¤Ë¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡×¤«¤é¡Ö³ÚÅ·¥­¥ã¥Ã¥·¥å¡×¤Ç»ÙÊ§¤¦¤È¡¢»ÙÊ§³Û¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÂç20¡óÊ¬¤Î³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê¡Ë¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£ ³ÚÅ·¥â¥Ð