´Ýµµ·Ù»¡½ð ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢29Æü¸á¸å4»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¹áÀî¸©´Ýµµ»Ô»°¾òÄ®¤Î¸ø±à¤Ç¡¢»ùÆ¸¤¬¾¯Ç¯É÷¤ÎÃË¤Ë¶»¤°¤é¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤¿¤êÂ­¤ò½³¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Ç¸½¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸½¾ì¤Ï¡¢´Ýµµ»Ô¤Î·´²È¸òÈÖ¤«¤éÆîÀ¾¤ËÌó660m¤Ë¤¢¤ë¡¢½»Âð¤äÅÄ¤ó¤Ü¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¡£ÌÜ·â¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ÃË¤Ï¿ÈÄ¹160cm¤¯¤é¤¤¤ÇºÙ¿È¡¢¥ªー¥ë¥Ð¥Ã¥¯É÷¤ÎÈ±·¿¤À¤Ã