¡Ú¿·²Ú¼ÒÄ¹½Õ5·î30Æü¡ÛÃæ¹ñµÈÎÓ¾Ê¤ÎÄ¹Çò»³ÃÏ¶è¤Ç¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅìËÌ»ÕÈÏÂç³Ø¡ÊÄ¹½Õ»Ô¡Ë¤Î¶µ°÷¡¢²¦Âó¡Ê¤ª¤¦¡¦¤¿¤¯¡Ë»á¤¬¥³¥¦¥é¥¤¥¢¥¤¥µ¤ÎÁãÎ©¤Á¤Î½Ö´Ö¤ò»£±Æ¤·¤¿¡£¥³¥¦¥é¥¤¥¢¥¤¥µ¤Ï¹ñ²È1µéÊÝ¸îÌîÀ¸Æ°Êª¤Ç¡¢ËèÇ¯5·î¤ËÁãÎ©¤Á¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤Õ²½¤·¤¿¤Ò¤Ê¤ÏÊìÄ»¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¹â¤µÌó10¥á¡¼¥È¥ë¤Î¼ùÆ¶¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¡¢ÉÕ¶á¤Î¿å¾ì¤ØÁÇÁá¤¯°ÜÆ°¤¹¤ë¡£¤³¤Î»þ´ü¤Î¤Ò¤Ê¤Ï¹ÔÆ°Ç½ÎÏ¤¬Ì¤½Ï¤Ê¤¿¤á¡¢Ìî³°¤Ç¸«¤«¤±¤¿ºÝ¤Ï°ÂÁ´¤Êµ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¡¢¿Í°ÙÅª¤Ê´³