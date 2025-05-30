£±¤«·î¸¡¿Ç¤ò½ª¤¨¡¢¥¢¥Ã¥·¥å¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë2»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿·°æ·ÃÍýÆá(35)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»º¸å1¤«·î¤Î¶á±Æ¤ËÏÃÂê¤ò¤¢¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊì»Ò¤È¤â¤Ë1¥ö·î¸¡¿Ç¤ò¥Ñ¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢³°¤Ç¤Î³èÆ°¤â¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤¬À°¤¨¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡Ä¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤¿È±¤Ë¡£À÷¤áÄ¾¤·¤Æ¥¢¥Ã¥·¥å¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×ÄÖ¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤á¥«¥é¡¼¤Ë¸ª¾å¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¿·¥Ø¥¢