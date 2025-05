大倉孝二、咲妃みゆらが出演、ケラリーノ・サンドロヴィッチ(KERA)作・演出による『最後のドン・キホーテ THE LAST REMAKE of Don Quixote』が、9月14日より神奈川・KAAT神奈川芸術劇場を皮切りに、富山・福岡・大阪にて巡演されることが発表され、KERA、大倉孝二、咲妃みゆからコメントが到着した。【写真】名作「ドン・キホーテ」を新たに読みかえる!作・演出のケラリーノ・サンドロヴィッチ劇作家、演出家、映画監督、