º£Ç¯²Æ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»²µÄ±¡Áªµó¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ê¼¸ËÁªµó¶è¤«¤é½ÐÇÏÍ½Äê¤Î»²À¯ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»²±¡Áª¤ÎÊ¼¸ËÁªµó¶è¤ËÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë»²À¯ÅÞ¤Î¿·¿Í¤Ç¡¢·úÃÛ»öÌ³½êÂåÉ½¤ÎÆ£¸¶À¿Ìé¤µ¤ó¡£Æ£¸¶¤µ¤ó¤Ï¸ºÀÇ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤òÁÊ¤¨¤¿¤¤¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Áªµó¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÆ£¸¶À¿Ìé¤µ¤ó¡Ë¡Ö¾­Íè¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÉÔ°Â¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¦¡£·ëº§¤Ç¤­¤Ê¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤¬»º¤á¤Ê¤¤¡¢·ÐºÑÅª¤Ê