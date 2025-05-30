Aditya SoniKritika Lamba[£²£¹Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¼Â¶È²È¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¡Ê¶¦ÏÂÅÞ¡Ë¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Åê»ñ²È¤Ï¥Þ¥¹¥¯»á¤¬¼«¿È¤ÎÄë¹ñ¤Î»ö¶È¤ËºÆ¤Ó½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£Æ±»á¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê£Å£Ö¡ËÂç¼ê¥Æ¥¹¥é¤ÏÈÎÇäÉÔ¿¶¤È³ÊÆ®Ãæ¤Ç¡¢±§Ãè´ë¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹£Ø¤ÏÄ¾¶á¤Î¥í¥±¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¾å¤²¤¬¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï£²£¸Æü¤ËÀ¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Æ¥¹¥é¤ÎÅê»ñ²È¤Ë°ÂÅÈ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¥Þ¥¹¥¯