¼Â¶È²È¤Î¤Ò¤í¤æ¤­¤³¤ÈÀ¾Â¼ÇîÇ·»á¤¬¡¢¡È¾­Íè¤ÎÉÔ°Â¤Ê¤¯¡¢¼«Í³¤Ë¿­¤Ó¿­¤ÓÀ¸¤­¤ë¡ÉÊýË¡¤òÀâ¤¤¤¿Ãø½ñ¡ØÉÏ¤·¤¤¶â»ý¤Á¡¢Ë­¤«¤ÊÉÏË³¿Í ¸­¤¤°Â¾å¤¬¤ê¤ÊÀ¸¤­Êý80¤ÎÈë·í¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤ò5·î1Æü¡¢È¯Çä¤·¤¿¡£¹âÊª²Á»þÂå¤ò¾è¤êÀÚ¤ëÊýË¡¤ò¡Ö¥É¥±¥Á²¦¡×¤Ò¤í¤æ¤­¤¬Ç¼ÆÀ¤ÎÍýÏÀ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÆ±½ñ¤«¤é¡¢¡ÖÀ¸³è¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¤ëÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ò¡¢°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØTGC2023S/S¡Ù¤Ò¤í¤æ¤­¡õÀ¾Â¼¤æ¤«É×ÉØ¡¢2¿Í¤Ç½é¥é¥ó¥¦¥§¥¤²ñ