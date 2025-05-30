Âç¼ê¾®Çä¶È¼Ô¤¬¿ï°Õ·ÀÌó¤·¤¿À¯ÉÜ¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¡£¤½¤Î°ú¤­ÅÏ¤·¤¬5·î29Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Ä¹²¬»Ô¤Î¹©¾ì¤Ç¤âÀºÊÆºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤é±¿¤Ó¤À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Âç¤­¤ÊÂÞ¡£1ÂÞ1¥È¥ó¤Û¤É¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áí¹ç¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¤Î¡Ö¥É¥ó¡¦¥­¥Ûー¥Æ¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ëPPIH¤Ï¡¢2022Ç¯»º¤ÎÈ÷ÃßÊÆ1Ëü5000¥È¥ó¤òÀ¯ÉÜ¤È¿ï°Õ·ÀÌó¡£°ÑÂ÷Àè¤Ç¤¢¤ëÄ¹²¬»Ô¤Î¹©¾ì¤Ç¡¢30ÆüÄ«¤«¤éÀºÊÆºî¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£PPIH¤Ç¤ÏÀºÊÆ¤·¤¿È÷ÃßÊÆ¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤¤