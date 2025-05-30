¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥·¥ë¥¯¤¬30Æü¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤Î¥Ú¥ë¥·¥ãå°ÝßÀìÌç¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥é¥°¥¹Âçºå¡×¡Ê¥Ï¡¼¥Ó¥¹PLAZA ENT 3F¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥»¥¯¥·¡¼¡ª¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê»Ñ¤¬³¨²è²½¤·¤¿¥·¥ë¥¯¸½Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦KAORUKO¤ÈÆ±¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ØLIONRUGS¡ßKAORUKO¡Ù¤¬¡¢Æ±Æü¤«¤é6·î8Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£KAORUKO¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¡Ö¿·°æ·°»Ò¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¸å¡¢1980Ç¯ÂåËö¤è¤ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÅ¾¿È¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ê¤É¤òµòÅÀ¤Ë¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤òÈ¿