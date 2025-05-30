¤È¤ó¤«¤ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¾¾¤Î¤ä¡×¤Ï6·î4Æü¸á¸å3»þ¡¢¡Ö´ÝÂÀ¥Ò¥ì¤«¤Ä¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£´ÝÂÀ¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬¸ü¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Ò¥ìÆù¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤ó¤«¤Ä¤¬ºÆÅÐ¾ì¡£¡Ö´ÝÂÀ¥Ò¥ì¤«¤ÄÄê¿©¡×(ÀÇ¹þ950±ß)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥í¡¼¥¹¤«¤Ä¤È¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»Äê¿©¡¢Ã±ÉÊ¤äÐ§¤Ö¤ê¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡£¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡Û¤«¤Ä¤ä¡¢3¼ïÎà¤ÎÆÚÎÁÍý¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÆÚDXÐ§¡×È¯Çä¡¢¤È¤ó¤«¤ÄŽ¥¾ÆÆùŽ¥¤«¤éÍÈ¤²¤ò°ìÅÙ¤Ë¡Ò¾¾¤Î¤ä¡Ö´ÝÂÀ¥Ò¥ì¤«¤Ä¡×¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡Óº£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï°Ê²¼