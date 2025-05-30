ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃÄÂÎ¤Ë»³¸ý¤­¤é¤á¤­ºâÃÄ¤«¤é½õÀ®¶â¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯ÅÙ¤«¤é¼ã¼Ô¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÉôÌç¤¬¿·¤¿¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³¸ý¤­¤é¤á¤­ºâÃÄ¤ÏÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤·¡¢ËèÇ¯¡¢½õÀ®¶â¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤Æº£²ó¤Ï42ÃÄÂÎ¤Ë¹ç·×1025Ëü±ß¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿º£Ç¯ÅÙ¤«¤é¼ã¼Ô¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¼ã¼Ô¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸±þ±ç»ö¶È¡×¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¡¢²¼´Ø»Ô¤È¼þÆî»Ô¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ3ÃÄÂÎ¤Ë½õÀ®¶â¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£