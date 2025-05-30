ÀÐÀî¸©Ä£¤Ç¡¢4·î¤Ë¤Õ²½¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤Î¥Ò¥Ê4±©¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁãÎ©¤Á¤¬¡¢³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÀÐÀî¸©Ä£¤Ç¤Ï¡¢¸©¤Î½àÀäÌÇ´í×ü¼ï¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤¬ËèÇ¯¡¢Áã¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤È¤·¤Ï4±©¤ÎÃÂÀ¸¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸©¤Î¿¦°÷¤¬»£±Æ¤·¤¿¤³¤Á¤é¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤Î¥Ò¥Ê¤¬Áã¤«¤é½Ð¤Æ¡¢¤Ï¤Ð¤¿¤¯Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢4±©¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁãÎ©¤Á¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ÀÐÀî¸©Ä£¤Î¹âÁØ³¬¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¤Ï¡¢2005Ç¯