[北京 ３０日 ロイター] - 原油先物価格は軟調。米国で関税を巡る裁判所の判断が揺れたほか、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国とロシアなどの非加盟国で構成する「ＯＰＥＣプラス」による追加増産の可能性に市場が備える中、週足では１％以上値を下げている。０１０４ＧＭＴ（日本時間午前１０時０４分）時点で、北海ブレント先物は０．２６ドル（０．４１％）安の１バレル＝６３．８９ドル。米ＷＴＩ先物は０．２７ドル（０