埼玉県日高市巾着田に咲く曼珠沙華写真／フォトライブラリー（宮瀧交二：大東文化大学 文学部 歴史文化学科 教授）663年の白村江の戦いで、倭国、すなわち後の日本と、660年に唐と新羅の連合軍に滅ぼされた百済遺民との連合軍は、再び唐と新羅の連合軍に敗れ、日本には多くの百済人が渡来します。彼らは現在の大阪にあたる摂津国に移り住み、この地は後に百済郡という郡になります。さらに今度は渡来していた高句麗人、新羅人